Lotofácil

Aposta ganhadora da Lotofácil 3516 é de São Bernardo do Campo

Ganhador vai levar prêmio de R$ 4.715.324,16

Escrito por Anny Malagolini
ganhadores da Lotofácil 3516 DCI

O resultado da Lotofácil 3516 foi divulgado pelas Loterias Caixa, e apenas uma aposta foi a ganhadora do sorteio de sábado, 18 de outubro. O bilhete com todas as dezenas do prêmio máximo foi registrado em Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Veja os números do resultado da Lotofácil aqui.

Cidade dos ganhadores da Lotofácil 3516

Neste sábado, apenas uma aposta acertou as quinze dezenas do resultado da Lotofácil 3516.

  • 15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 4.715.324,16
  • 14 acertos – 260 apostas ganhadoras, R$ 2.335,49
  • 13 acertos – 11428 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos – 155771 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos – 849037 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Na segunda-feira, dia 20, será realizado, assim, o sorteio da Lotofácil, concurso 3517, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de  R$ 1,8 milhão e, para ganhar, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mas na modalidade também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas, se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira o resultado da Lotofácil 3516 hoje e ganhadores de sábado

Confira o resultado da Lotofácil 3515 hoje e ganhadores de quinta

Confira o resultado da Lotofácil 3514 hoje e ganhadores de quinta

Confira o resultado da Lotofácil 3513 hoje e ganhadores de quarta

Confira o resultado da Lotofácil 3512 hoje e ganhadores de terça

Confira o resultado da Lotofácil 3511 hoje e ganhadores de segunda

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes