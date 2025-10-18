Aposta ganhadora da Lotofácil 3516 é de São Bernardo do Campo

O resultado da Lotofácil 3516 foi divulgado pelas Loterias Caixa, e apenas uma aposta foi a ganhadora do sorteio de sábado, 18 de outubro. O bilhete com todas as dezenas do prêmio máximo foi registrado em Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo.

Veja os números do resultado da Lotofácil aqui.

Cidade dos ganhadores da Lotofácil 3516

Neste sábado, apenas uma aposta acertou as quinze dezenas do resultado da Lotofácil 3516.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 4.715.324,16

14 acertos – 260 apostas ganhadoras, R$ 2.335,49

13 acertos – 11428 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos – 155771 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos – 849037 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Na segunda-feira, dia 20, será realizado, assim, o sorteio da Lotofácil, concurso 3517, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão e, para ganhar, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mas na modalidade também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas, se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.