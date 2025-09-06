Até que horas dá para apostar na Lotofácil da Independência 2025 hoje?

As Loterias da Caixa realizam neste sábado, 6 de setembro, o sorteio da Lotofácil da Independência 2025, concurso 3480 que traz o prêmio de R$ 220 milhões – o maior que a modalidade vai pagar neste ano. Mas como a extração é especial, o horário para fazer as apostas também muda.

Que horas encerra a apostas da Lotofácil da Independência?

Os apostadores da loteria têm até às 18h (horário de Brasília) para jogar na Lotofácil da Independência de 2025, seja em lotéricas ou pelo site das loterias da Caixa. Isso significa que três horas antes do sorteio as apostas serão encerradas.

O resultado continua no horário da tradicional, às 20h. Um jogo simples custa R$ 3,50.

Quem não quiser ir em uma lotérica tem a opção de apostar pela internet, e para isso basta acessar o site www.loteriasonline.caixa.gov.br e informar se é maior de 18 anos. Em seguida, o apostador será direcionado para uma nova página.

Será necessário clicar em “aposte já” e depois na loteria de interesse. Selecione a quantidade de números que deseja e clique em “colocar no carrinho”. O mínimo para conseguir jogar pela internet é com um gasto de R$ 30,00.

Depois que atingir o valor mínimo permitido, clique em “ir para pagamento”. Será necessário criar um cadastro ou realizar login caso já tenha usado o site antes. Por último, é só pagar e aguardar a mensagem de confirmação do site. Agora é só assistir o sorteio e torcer!

Resultados da Lotofácil da Independência

Vai apostar? Veja os números que já foram sorteados nos últimos oito anos.

Concurso de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.

Concurso da Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.

Concurso da Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15.

Concurso da Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00.

Concurso da Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35.

Concurso da da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões.

Concurso de 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões.

Concurso da da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.