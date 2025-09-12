Confira o resultado da Lotofácil 3485 hoje e ganhadores de sexta

Confira o resultado da Lotofácil 3485 hoje e ganhadores de sexta

A Caixa volta a apresentar nesta sexta-feira, dia 12 de setembro, o resultado da Lotofácil 3485 hoje. O apostador que acertar as 15 dezenas de hoje pode ganhar o prêmio acumulado de R$ 1,8 milhão.

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3484

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3485 foram: 02-03-04-05-06-09-10-11-12-13-15-18-20-22-25

O que é a Lotofácil?

A modalidade Lotofácil foi criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e rapidamente se destacou por ser uma loteria acessível, com boas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, sempre às 20h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência?

Nesta edição, a lotofácil da independência teve 54 apostas ganhadoras, que vão dividir os R$ 220 milhões. Cada uma vai receber R$ 4.293.824,84. Outras 9.661 apostas tiveram 14 acertos, garantindo R$ 2.008,81 cada. Já 301.854 bilhetes fizeram 13 pontos, com prêmio de R$ 35,00; 3.539.490 apostas marcaram 12 acertos, recebendo R$ 14,00; e 18.955.181 jogos tiveram 11 acertos, com prêmio individual de R$ 7,00.

Entre os ganhadores da faixa principal, oito apostas foram registradas pelo canal eletrônico. Nos estados, a distribuição foi a seguinte: Bahia (1), Ceará (1), Distrito Federal (3), Espírito Santo (2), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Pará (2), Paraíba (1), Pernambuco (2), Paraná (5), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Norte (2), Rondônia (1), Rio Grande do Sul (1) e São Paulo, que liderou com 20 apostas premiadas.

Veja os números que já foram sorteados nos últimos nove anos.

Concurso de 2017: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25. Foram 15 ganhadores na faixa das 15 dezenas. Eles dividiram a premiação total de R$ 88.583.865,00. Cada aposta vencedora ganhou R$ 5.905.591,00.

Concurso da Independência de 2018: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 22. Ao todo, 33 acertadores dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Cada vencedor faturou R$ 2.778.857,60.

Concurso da Independência de 2019: 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 25. Houve 33 ganhadores e eles dividiram o prêmio de R$ 99.487.428,15.

Concurso da Independência de 2020: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25. Ao todo, 50 acertadores dividiram o prêmio total de R$ 124.999.910,00.

Concurso da Independência de 2021: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Foram 57 vencedores na faixa principal. Eles dividiram a premiação de R$ 159.137.704,35.

Concurso da da Independência 2022: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22, 24. Ao todo, 79 apostas ganharam na faixa principal e dividiram a premiação máxima de 180 milhões.

Concurso de 2023: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25. Ao todo, 65 jogos acertaram as 15 dezenas. Cada um rendeu prêmio a partir de R$ 2,9 milhões.

Concurso da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.

Concurso de 2025: Concurso da da Independência 2024: 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 e 25.