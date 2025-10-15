Confira o resultado da Lotofácil 3513 hoje e ganhadores de quarta

Confira o resultado da Lotofácil 3513 hoje e ganhadores de quarta

A Caixa apresenta nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, o resultado da Lotofácil 3513 hoje. O apostador que acertar as 15 dezenas de hoje pode ganhar o prêmio acumulado de R$ 1,8 milhão.

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3513

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3513 de hoje foram:

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, sempre às 20h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Quem ganhou a Lotofácil da Independência esse ano?

A Lotofácil da Independência de 2025 teve 54 apostas ganhadoras, que vão dividir os R$ 220 milhões. Cada uma vai receber R$ 4.293.824,84. Outras 9.661 apostas tiveram 14 acertos, garantindo R$ 2.008,81 cada. Já 301.854 bilhetes fizeram 13 pontos, com prêmio de R$ 35,00; 3.539.490 apostas marcaram 12 acertos, recebendo R$ 14,00; e 18.955.181 jogos tiveram 11 acertos, com prêmio individual de R$ 7,00.

Entre os ganhadores da faixa principal, oito apostas foram registradas pelo canal eletrônico. Nos estados, a distribuição foi a seguinte: Bahia (1), Ceará (1), Distrito Federal (3), Espírito Santo (2), Goiás (1), Mato Grosso do Sul (1), Pará (2), Paraíba (1), Pernambuco (2), Paraná (5), Rio de Janeiro (3), Rio Grande do Norte (2), Rondônia (1), Rio Grande do Sul (1) e São Paulo, que liderou com 20 apostas premiadas.

Agora, o próximo sorteio especial é da Mega-Sena da Virada, no dia 31 de dezembro de 2025.