Confira o resultado da Lotofácil 3546 hoje e ganhadores de terça

A Caixa divulga nesta terça-feira, 25 de novembro, o resultado da Lotofácil 3546. O prêmio está acumulado e pode render R$ 1,8 milhão ao apostador que acertar as 15 dezenas de hoje. A expectativa é alta entre os jogadores, já que a Lotofácil costuma ter grande número de ganhadores e resultados rápidos.

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3546

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3546 de hoje foram:

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, e o horário passou para às 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como apostar pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Agora, o próximo sorteio especial é da Mega-Sena da Virada, no dia 31 de dezembro de 2025.