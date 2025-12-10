Lotofácil

Confira o resultado da Lotofácil 3559 hoje e ganhadores de quarta

Prêmio é de R$ 1,8 milhão

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3559 Foto: DCI

A Lotofácil sorteou nesta quarta-feira, 10 de dezembro, o concurso 3559 com prêmio de R$ 1,8 milhão. Ao todo, foram sorteadas 25 dezenas, em extração realizada às 21h. Veja se você é o grande sortudo do dia.

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3559

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3559 de hoje foram: 01-02-06-08-09-10-11-13-14-15-16-19-20-24-25

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, e o horário passou para às 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como apostar pela internet

Para apostar, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

  • Em casas lotéricas credenciadas;
  • Pelo site Loterias Online Caixa;
  • Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);
  • Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Agora, o próximo sorteio especial é da Mega-Sena da Virada, no dia 31 de dezembro de 2025.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

