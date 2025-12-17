Confira o resultado da Lotofácil 3565 hoje e ganhadores de quarta

A Lotofácil vai sortear nesta terça-feira, 16 de dezembro, o concurso 3565, que tem prêmio acumulado de R$ 5 milhões. O resultado, com as 25 dezenas, será divulgado após a extração marcada para as 21h. Acompanhe os números e veja se você entrou na lista de ganhadores.

Resultado da Lotofácil de hoje concurso 3565

A extração da loteria é de responsabilidade da Caixa, as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Lotofácil 3565 de hoje foram: 01-04-10-11-13-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25

O que é a Lotofácil?

A Lotofácil é uma modalidade de loteria criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e que rapidamente se destacou por ser acessível, com altas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, e o horário passou para às 21h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.

Como apostar pela internet

Ainda dá tempo de apostar em 2025. Para isso, o jogador deve adquirir um volante da Lotofácil em uma casa lotérica ou acessar os canais digitais da Caixa. Também é possível deixar que o sistema escolha os números automaticamente, é a chamada Surpresinha.

As apostas podem ser feitas:

Em casas lotéricas credenciadas;

Pelo site Loterias Online Caixa;

Pelo aplicativo Loterias Caixa (disponível para Android e iOS);

Ou pelo Internet Banking Caixa (para correntistas).

Se ninguém ganhar, o prêmio pode acumular.

Agora, o próximo sorteio especial é da Mega-Sena da Virada, no dia 31 de dezembro de 2025.