Lotofácil 2076 premia aposta única feita pela internet; saiba como jogar

O sorteio da Lotofácil 2076 premiou no último sábado, 7 de novembro, em R$ 357.104,84 uma aposta realizada pela internet. O prêmio total do concurso estava avaliado em R$ 1,5 milhão e foi dividido com outras duas apostas que também acertaram as 15 dezenas sorteadas.

Os números sorteados na Lotofácil 2076 foram: 03-13-06-01-09-22-25-05-15-24-10-14-18-12-11.

Além dos prêmios na faixa principal, 196 apostas acertaram 14 números e garantiram R$ 1.637,24. Já com 13 acertos, 7113 apostas garantiram R$ 25. Com 12 acerto, outras 95742 apostas ganharam R$ 10. Por fim, na faixa com menor prêmio, de R$ 5, 521955 apostas ganharam.

Como jogar na Lotofácil pela internet?

Para testar a sorte e fazer um jogo da Lotofácil pela internet é bem simples. Basta acessar o site Loterias Online (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br/), da Caixa e seguir o passo a passo:

Ao acessar o site, a Caixa vai te perguntar “ Você tem mais de 18 anos? “, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos.

“, marque sim caso você tenha. Como uma das exigências para fazer apostas, a Loteria só permite que maiores de idade realizem os jogos. Em seguida, clique em “acessar”. no canto superior direito.

Caso você já tenha seu login basta acessar com CPF e senha. Do contrário, clique em “Cadastra-se” e seguia o passo a passo da Caixa.

Com login efetuado, você pode escolher algum combo de aposta que é oferecido pela Caixa. Ou, se preferir, pode montar o seu próprio jogo.

Para tentar acertar o resultado da Lotofácil, basta marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Nessa modalidade, acertando a partir de 11 dezenas já é possível ganhar prêmios. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50.

Além disso, o valor mínimo da compra pela Loterias Online é de R$ 30 e de no máximo de R$ 500 por dia.

Após escolher o seu jogo, basta clicar no carrinho e efetuar o pagamento. O pagamento só pode ser feito pelo cartão de crédito ou pela conta no Mercado Pago.

Qual é a chance de ganhar na Lotofácil ?

A chance de ganhar na Lotofácil com a aposta simples de 15 dezenas é de uma em mais de 3 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 20 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 211.

Segundo a provisão da Caixa, as chances de ganhar o prêmio principal da Lotofácil são as seguintes:

primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 3.268.760 para 15 números;

ao passo que para 16 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 204.298;

em seguida, para 17 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 24.035;

ao passo que, para 18 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006;

ainda assim, para 19 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 843;

por fim, para 20 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 211.

Quando são os sorteios da Lotofácil?

Os sorteios da Lotofácil acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Acompanhe todos os resultados das Loterias Caixa aqui no Jornal DCI.