Resultado da Lotofácil hoje, concurso 3388 de Dias das Mães

Já imaginou passar o Dia das Mães milionário? Hoje pode ser dia de comemoração com com os números do resultado da Lotofácil 3388. O apostador que acertar todas as dezenas deste 10 de maio pode ganhar R$ 1,8 milhão. Confira se você é o sortudo do dia.

Resultado da Lotofácil 3388

Hoje pode ser o seu dia de sorte! Os números sorteados na Lotofácil 3388 de hoje, sábado, são:

Como funciona a lotofácil?

A Lotofacil é um jogo de loteria popular no Brasil, com bilhetes que custam R$ 3. Os sorteios da Lotofacil acontecem 6 vezes por semana, nas noites de segunda a sábado, às 20h, horário de Brasília.

Os jogadores entram na Lotofacil escolhendo 15 números entre 1 e 25 , incluindo a possibilidade de selecionar números adicionais para entrar como combinações diferentes. É ainda possível escolher todos os 25 números e inserir 3.080 apostas individuais na Lotofacil!

Ao contrário de muitos outros jogos de loteria do Brasil, não há prêmio mínimo garantido para a Lotofacil. Em vez disso, a premiação inicial é de R$ 1,8 milhão.

Além disso, há o sorteio anual chamado “Lotofácil de Independência”, que ocorre em setembro de cada ano. Este sorteio tem um jackpot maior do que o normal, oferecendo 80% em vez dos típicos 65% do prêmio total.

O maior prêmio da Lotofacil foi em setembro de 2022, que pegou R$ 177 milhões.

A Lotofacil foi lançada em 2003, mantendo seu formato e frequência de sorteios desde então.

