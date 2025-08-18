Lotofácil da Independência 2025 tem vendas exclusivas na quarta-feira

A partir do dia 27 de agosto, quarta-feira, as Loterias Caixa farão a comercialização exclusiva das apostas da Lotofácil da Independência de 2025. Isso significa que os concursos regulares, que ocorrem de segunda a sábado, serão suspensos temporariamente e retornam após o sorteio do concurso especial, previsto para o dia 6 de setembro às 20h.

Apostar na Lotofácil da Independência 2025

Para concorrer ao prêmio de R$ 220 milhões, os apostadores precisam registrar o jogo nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa e site (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Por ser um concurso especial, se não houver acertador das 15 dezenas, a bolada da Lotofácil da Independência 2025 não acumula. Caso isso aconteça, as Loterias Caixa repassa a quantia para segunda faixa, de 14 acertos, e assim por diante.

A aposta mínima sai por R$ 3,50 e a máxima por R$ 54.264,00.

Nos canais eletrônicos, o valor mínimo de compra é de R$ 30, então os apostadores podem optar por: fazer jogos para o mesmo concurso, adicionar mais dezenas na aposta ou tentar as sorte também em outras modalidades.

Está disponível também no aplicativo e no site, um combo com 12 apostas simples do concurso especial que sai por R$ 30. Nesse caso, o comprador não conseguem escolher os números, mas consegue visualizar quais são antes de efetuar o pagamento.

Optando por fazer jogos avulsos da Lotofácil da Independência, os apostadores conseguem escolher manualmente as dezenas. Também dá para optar pela Surpresinha – quando o sistema faz a seleção aleatória dos números.

Como funciona o bolão?

O bolão da Lotofácil da Independência 2025 funciona da mesma maneira que os dos concurso regulares da modalidade. Para‌ ‌escolher‌ ‌os‌ ‌números‌ ‌do‌ ‌bolão ‌é‌ ‌necessário‌ ‌preencher‌ ‌no‌ ‌próprio‌ ‌volante‌ ‌ou‌ ‌solicitar‌ ‌a‌ ‌escolha‌ ‌pelo‌ ‌sistema‌ ‌ao‌ ‌atendente‌ ‌da‌ ‌lotérica.‌ ‌

Bolões com 15,‌ ‌16,‌ ‌17‌ ‌ou‌ ‌18‌ ‌dezenas podem ter no máximo 10 apostas, de acordo com as Loterias Caixa. Já os bolões com 19 dezenas, são permitidas até seis apostas e bolões com 20 dezenas, uma aposta.

O valor mínimo de cada bolão da Lotofácil da Independência 2025 é de R$ 10 e a cota não pode sair por menos de R$ 3. O número de cotas permitido também varia de acordo com a quantidade de dezenas jogadas:

15‌ ‌números jogados – mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌8‌ ‌cotas‌;

16 ‌números jogados – mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌25‌ ‌cotas;

17 ‌números jogados – mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌30‌ ‌cotas;

18 ‌números jogados – mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌35‌ ‌cotas;

19 ‌números jogados- mínimo‌ ‌de‌ ‌duas‌ ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌70‌ ‌cotas‌;

20 ‌números jogados – mínimo‌ ‌de‌ ‌duas ‌e‌ ‌máximo‌ ‌de‌ ‌100‌ ‌cotas‌;

Se o apostador preferir participar de um bolão organizado por uma lotérica ao invés de criar um, existe a possibilidade‌ ‌de‌ ‌cobrança‌ ‌da‌ ‌Tarifa‌ ‌de‌ ‌Serviço‌ ‌adicional‌ ‌de‌ ‌até‌ ‌35%‌ ‌do valor da ‌cota.‌ ‌

Para quiser concorrer ao prêmio de R$ 220 milhões com bolão, precisa saber que esse tipo de jogo é feito somente em casas lotéricas. Nos canais eletrônicos das Loterias Caixa não são realizados esse tipo de comercialização de apostas.