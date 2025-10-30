Lotofácil

Ninguém acerta o resultado da Lotofácil 3526 e prêmio acumula

Próximo sorteio é na sexta-feira

Escrito por Anny Malagolini
resultado da Lotofácil 3526 Foto: DCI

O resultado da Lotofácil 3526, divulgado pelas Loterias Caixa na noite dessa quinta, 30, não teve ganhadores na faixa principal de R$ 1,8 milhão. Com isso, o prêmio acumulou e subiu para R$ 5 milhões.

Rateio da Lotofácil 3526

Apesar de nenhuma apostar acertar as quinze dezenas do concurso, outras faixas da loteria fizeram vencedores.

  • 15 acertos – Não houve acertador
  • 14 acertos – 256 apostas ganhadoras, R$ 1.580,34
  • 13 acertos – 9890 apostas ganhadoras, R$ 35,00
  • 12 acertos – 95939 apostas ganhadoras, R$ 14,00
  • 11 acertos – 475915 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Na sexta-feira, dia 31 de outubro, será realizado, assim, o sorteio da Lotofácil, concurso 3527, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mas na modalidade também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas, se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira o resultado da Lotofácil 3526 hoje e ganhadores de quinta

Sorteio Lotofácil terá novo horário a partir de segunda

Confira o resultado da Lotofácil 3525 hoje e ganhadores de quarta

Confira o resultado da Lotofácil 3524 hoje e ganhadores de terça

Confira o resultado da Lotofácil 3523 hoje e ganhadores de segunda

Sorteios das loterias da Caixa têm novo horário a partir de novembro

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes