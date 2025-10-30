Ninguém acerta o resultado da Lotofácil 3526 e prêmio acumula

O resultado da Lotofácil 3526, divulgado pelas Loterias Caixa na noite dessa quinta, 30, não teve ganhadores na faixa principal de R$ 1,8 milhão. Com isso, o prêmio acumulou e subiu para R$ 5 milhões.

Rateio da Lotofácil 3526

Apesar de nenhuma apostar acertar as quinze dezenas do concurso, outras faixas da loteria fizeram vencedores.

15 acertos – Não houve acertador

14 acertos – 256 apostas ganhadoras, R$ 1.580,34

13 acertos – 9890 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos – 95939 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos – 475915 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Na sexta-feira, dia 31 de outubro, será realizado, assim, o sorteio da Lotofácil, concurso 3527, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mas na modalidade também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas, se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.