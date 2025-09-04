Lotofácil

Quanto rende o prêmio da Lotofácil da Independência 2025 na poupança?

Premiação é de R$ 220 milhões

Escrito por Anny Malagolini
A Lotofácil da Independência 2025 deve pagar o maior prêmio da história da modalidade: R$ 220 milhões. A bolada tem potencial de render ainda mais dinheiro se colocada no investimento certo, mas quanto pode chegar se for aplicada na poupança?

Qual o rendimento de 220 milhões na poupança?

Se o ganhador da loteria levar sozinho o prêmio de R$ 220 milhões e quiser aplicar a fortuna na poupança a partir de setembro de 2025, o rendimento será de aproximadamente 0,675% ao mês, considerando a taxa básica de 0,5% somada à TR do período. Isso significa que, a cada mês, o valor renderá em torno de R$ 1,485 milhão. Os dados são do Banco Central.

Mantendo a aplicação por 12 meses, com juros compostos, o montante final chegaria a aproximadamente R$ 238,3 milhões, ou seja, um ganho acumulado de cerca de R$ 18,3 milhões no ano. A poupança tem liquidez diária, mas os rendimentos só são creditados a cada 30 dias, na chamada “data de aniversário” do depósito. Além disso, é importante lembrar que a aplicação é isenta de Imposto de Renda, embora, para valores tão altos, a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) não cubra a totalidade.

  • Para 2025, até setembro, o rendimento mensal médio da poupança está em torno de 0,6751 % ao mês
  • A taxa Selic está acima de 8,5 % ao ano (15 % conforme citações de julho de 2025), o que faz com que o rendimento seja 0,5 % ao mês + TR
  • A Taxa Referencial (TR) de setembro de 2025 é de 0,17 %, acumulada em 2025 até o momento
  • O rendimento mensal na poupança, portanto, é aproximadamente 0,5 % + 0,17 % = 0,67 % (isto já corresponde com os ~0,675 % mensais observados)

Mesmo sendo uma opção conservadora e segura, a poupança costuma render menos do que outros investimentos de renda fixa, como Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, que poderiam oferecer ganhos maiores no mesmo período.

Data do sorteio da Lotofácil da Independência 2025

O sorteio acontece no sábado, 6 de setembro, às 20h (de Brasília). As apostas podem ser feitas nos canais eletrônicos (aplicativo e site) e nas casas lotéricas.

Um jogo simples da Lotofácil da Independência sai por R$ 3,50 e, ao todo, até 20 dezenas podem ser selecionadas. Um combo especial com 12 apostas foi disponibilizado no aplicativo e no site das Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para quem preferir apostar na lotérica, precisa selecionar os números no volante específico da Lotofácil da Independência 2025. Nesta opção, é possível participar também de bolões e a cota mínima sai por R$ 3,50.

Como se trata de um concurso especial, o prêmio não acumula se não tiver ganhador na faixa principal. Dessa forma, a quantia será repassada para a faixa seguinte e assim por diante, se ninguém acertar.

