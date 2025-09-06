Que horas é o resultado da Lotofácil da Independência hoje, concurso 3480
Sorteio acontece neste sábado, 6 de setembro
Neste sábado, 6 de setembro, sai o resultado da Lotofácil da Independência de 2025, que tem prêmio de R$ 220 milhões. A extração terá atualização dos números sorteados em tempo real no DCI a partir das 20h.
Que horas é o sorteio da Lotofácil da Independência?
O resultado da Lotofácil da Independência vai sair neste sábado, 6, a partir das 20 horas (de Brasília) e deve ser a primeira loteria do dia. As apostas continuam até às 18h (de Brasília), poucas horas antes do sorteio, seja nas lotéricas credenciais pela Caixa ou usando o site da Caixa.
Clientes de qualquer banco podem usar a internet ou aplicativo para tentar a sorte e participar do sorteio, basta acessar www.loteriasonline.caixa.gov.br.
Como o prêmio da Lotofácil da Independência não acumula, o dinheiro também poderá ser dividido entre os apostadores que acertarem menos números.
O preço de um jogo começa em R$ 3,50 para 15 números.
Chances de ganhar
Se um apostador quiser tentar a sorte jogando com 15 números, a probabilidade de ganhar é de uma em mais de 3,2 milhões. Nas demais faixas, a chance faturar aumenta:
15 números: chance de ganhar é de uma em 3.268.760
14 números: a chance de ganhar é de uma em 21.792
13 números: a chance de ganhar é de uma em 692
12 números: a chance de ganhar é de uma em 60
11 números – a chance de ganhar é de uma em 11
O que acontece se ninguém ganhar?
Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, de cinco dezenas. Se não houver ganhador com 15 ou 14 números, o prêmio será rateado entre quem acertou menos dezenas.
Se ninguém marcar também 14 acertos, a bolada da vai para a terceira faixa, de 13 acertos, e assim por diante. Dessa forma, ao menos um apostador vai conseguir se tornar o novo milionário.
Até hoje, em nenhum sorteio da Lotofácil da Independência o prêmio foi repassado para faixas menores, pois em todas as edições diversas apostas conseguiram acertar os 15 números.