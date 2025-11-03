Sorteio vai começar mais tarde a partir desta segunda-feira

Que horas é o sorteio do resultado da Lotofácil hoje (03/11/25)

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 3529, os apostadores terão que esperar um pouco. O horário das loterias mudou e o resultado da Lotofácil será mais tarde a partir desta segunda-feira, 3 de novembro.

Horário do resultado da Lotofácil 3529 hoje

O sorteio da Lotofácil de hoje, 3, vai sair às 21h (de Brasília). As apostas da loteria podiamm ser realizadas até às 20h30.

O resultado é 01-07-08-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-22-24

Premiação da Loteria

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e a premiação da Lotofácil em 2025 pode sair em cinco faixas.

Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado lotofácil, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

O preço da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas para jogar na Loto. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.