Resultado da Lotofácil 2394 de sexta-feira (10/12/21)

O resultado da Lotofácil concurso 2394 será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira, 10 de dezembro. O prêmio acumulado em R$ 6 milhões pode sair para o apostador que conseguir acertar as 15 dezenas.

Resultado da Lotofácil 2394

Agora, confira os números da Lotofácil de hoje:

Prêmio da Lotofácil

Acertando a partir de 11 dezenas do resultado da Lotofácil concurso 2394 os apostadores conseguem ganhar prêmio. Nas três menores faixas são pagas quantias fixas de: R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos.

Após a dedução dos prêmios fixos, 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas. Se mais de uma aposta acertar o resultado, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores.

Dessa forma, o prêmio principal pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa. Se não houver acertador do resultado da Lotofácil 2394, independentemente da faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa.

Como receber o prêmio da loteria?

Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil concurso 2394, para retirar a quantia. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil 2394 com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

