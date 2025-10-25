Resultado da Lotofácil 3522 faz três ganhadores

O resultado da Lotofácil 3522 foi divulgado pelas Loterias Caixa e três apostas vão dividir o prêmio de R$ 1,8 milhão deste sábado, 25 de outubro. Os bilhete foram registrados nos estados da Paraíba, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Veja os números do resultado da Lotofácil aqui.

Cidade dos ganhadores da Lotofácil 3522

Três sortudos acertaram as cinco dezenas da Quina e levaram para casa um prêmio de R$ 484.787,34 cada um. Os bilhetes premiados saíram para Campina Grande (PB), Osório (RS) e São Caetano do Sul (SP).

Em Campina Grande, a aposta foi feita nos canais eletrônicos da Caixa, mostrando que a sorte também pode sorrir para quem prefere jogar online. Já no Rio Grande do Sul, o prêmio saiu para um jogo simples registrado na MM Loterias, enquanto em São Caetano do Sul, no interior paulista, a aposta vencedora foi feita na Lotérica Nova Real. Todas as três apostas eram simples, com apenas cinco dezenas marcadas.

Veja os números:

15 acertos – 3 apostas ganhadoras, R$ 484.787,34

14 acertos – 441 apostas ganhadoras, R$ 987,84

13 acertos – 11716 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos – 116006 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos – 561197 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Na segunda-feira, dia 27 de outubro, será realizado, assim, o sorteio da Lotofácil, concurso 3523, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão e, para ganhar, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Mas na modalidade também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas, se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.