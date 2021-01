Resultado da Lotofácil de ontem (18/01/21), concurso 2135; confira

Duas apostas marcaram o resultado da Lotofácil de ontem (18), concurso 2135, e cada uma uma ganhou R$ 755,9 mil cada. De acordo com as Loterias Caixa, as apostas foram registrados em: Florianópolis, Santa Catarina, e Rio de Janeiro capital.

Resultado da Lotofácil de ontem

Os números sorteados no resultado da Lotofácil de ontem foram: 01 02 03 04 05 06 08 13 15 16 18 19 21 23 25.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A Lotofácil concurso 2136 desta terça-feira, dia 19, será realizada no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e tem o prêmio de R$ 1,5 milhão. Para concorrer ao sorteio, as apostas devem ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil de ontem com uma aposta simples, é de, assim, uma em 3,2 milhões, segundo a Loterias Caixa. Se o apostador fizer um jogo com mais números ou mais apostas para o mesmo concurso, então, essa chance aumenta.