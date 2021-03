Resultado da Lotofácil de ontem (15/03/21), concurso 2181; confira

Na noite de segunda-feira (15), as Loterias Caixa sorteou as dezenas do resultado da Lotofácil, concurso 2181. Segundo detalhamento divulgado ontem, duas apostas, de Pato de Minas e São João Del Reis em Minas Gerais, cravaram os números e ganharam R$ 591,7 mil cada.

Além da faixa principal, a modalidade entregou R$ 1 mil para os apostadores que marcaram 14 acertos. Nas faixas de 13, 12 e 11 acertos foram distribuídos valores fixos de R$ 25, R$ 10 e R$ 5, respectivamente.

Qual foi resultado da Lotofácil de ontem?

O resultado da Lotofácil de ontem, concurso 2181, foi:

01 02 03 05 06

09 11 13 14 15

17 18 22 23 25

Como receber o prêmio?

O apostador que tiver acertado o resultado da Lotofácil pode retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 em casas lotéricas ou nas agências da Caixa. Entretanto, se o valor for maior, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

O prazo para retirada do prêmio é de até 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Mas, caso o valor não seja sacado, será repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo concurso da Lotofácil será o 2182 e está previsto para esta terça-feira (17), às 20h. O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão para quem acertar todas as dezenas.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio. O jogo pode ser feito em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).