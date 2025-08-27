Sábado? Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência 2025

Estamos perto de um dos sorteios mais esperados do ano, a Lotofácil da Independência 2025. Neste ano, a extração especial em comemoração ao dia 7 de setembro tem prêmio estimado em R$ 220 milhões, o maior do ano. Com isso, os sorteios regulares foram interrompidos e só voltarão após o certame especial.

Que dia sai o resultado da Lotofácil da Independência?

Em 2025, o sorteio da Lotofácil da Independência 2025 será no sábado, dia 6 de setembro, às 20h, véspera de feriado. Aqueles que desejam participar precisam ficar atentos ao horário, porque as apostas só podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio.

Para jogar o apostador precisa desembolsar R$ 3,50 para quinze dezenas, mas a aposta pode chegar a R$ 54.264,00 se o apostador escolher tentar a sorte com 20 números.

Jogue com responsabilidade!

Quantos números se ganham na Lotofácil?

Ganha a aposta que acertar os quinze números sorteados, mas se mais de uma pessoa acertar a sequência, então a premiação será dividida. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não irá acumular, o que significa que as outras faixas também podem levar a bolada.

Tradicionalmente, as três faixas menores pagam quantias fixas de R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos.

Todos os ganhadores tem o prazo de até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil da Independência, para retirar a quantia.