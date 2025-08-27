Lotofácil

Sábado? Quando é o sorteio da Lotofácil da Independência 2025

Lotofácil da Independência de 2025 vai pagar 220 milhões de reais

Escrito por Anny Malagolini
resultado da Lotofácil da Independência DCI

Estamos perto de um dos sorteios mais esperados do ano, a Lotofácil da Independência 2025. Neste ano, a extração especial em comemoração ao dia 7 de setembro tem prêmio estimado em R$ 220 milhões, o maior do ano. Com isso, os sorteios regulares foram interrompidos e só voltarão após o certame especial.

Que dia sai o resultado da Lotofácil da Independência?

Em 2025, o sorteio da Lotofácil da Independência 2025 será no sábado, dia 6 de setembro, às 20h, véspera de feriado. Aqueles que desejam participar precisam ficar atentos ao horário, porque as apostas só podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio.

Para jogar o apostador precisa desembolsar R$ 3,50 para quinze dezenas, mas a aposta pode chegar a R$ 54.264,00 se o apostador escolher tentar a sorte com 20 números.

Jogue com responsabilidade!

Quantos números se ganham na Lotofácil?

Ganha a aposta que acertar os quinze números sorteados, mas se mais de uma pessoa acertar a sequência, então a premiação será dividida. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não irá acumular, o que significa que as outras faixas também podem levar a bolada.

Tradicionalmente, as três faixas menores pagam quantias fixas de R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos.

Todos os ganhadores tem o prazo de até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil da Independência, para retirar a quantia.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira o resultado da Lotofácil 3479 hoje e ganhadores de terça

Confira o resultado da Lotofácil 3478 hoje e ganhadores de segunda

Confira o resultado da Lotofácil 3477 hoje e ganhadores de sábado

Confira o resultado da Lotofácil 3476 hoje e ganhadores de sexta

Confira o resultado da Lotofácil 3475 hoje e ganhadores de quinta

Confira o resultado da Lotofácil 3474 hoje e ganhadores de quarta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes