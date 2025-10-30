Sorteio Lotofácil terá novo horário a partir de segunda

A partir de segunda-feira, 3 de novembro de 2025, os apostadores devem ficar atentos ao horário de sorteios das loterias. As extrações da Caixa da Econômica Federal serão uma hora mais tarde.

Que horas é o sorteio do resultado da Lotofácil?

A Lotofácil será sorteada às 21h (de Brasília), a partir do dia 3 de novembro, segunda-feira. A aposta da mínima da loteria, de 15 números, custa R$ 3,50, e podem ser feitas até às 20h.

O novo horário também vai contemplar o sorteio da Quina, Mega-Sena, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Timemania, e + Milionária. Já a Loteria Federal terá extração às 20h, e não mais às 19h.

O que é a Lotofácil?

A modalidade Lotofácil foi criada em 2003 pela Caixa Econômica Federal e rapidamente se destacou por ser uma loteria acessível, com boas chances de ganho. O apostador escolhe de 15 a 20 números em um volante que contém 25 números disponíveis (de 01 a 25). Ganha-se acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, sendo o prêmio principal para quem acerta os 15 números.

Os sorteios acontecem todos os dias úteis, de segunda a sábado, sempre às 20h. Para quem quer apostar online, o site oficial das Loterias Caixa oferece essa opção, além de aplicativos móveis que facilitam o processo de aposta e conferência de resultados.