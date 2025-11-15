Lotofácil

Tem sorteio da loteria hoje? Feriado de 15 de novembro muda calendário

Saiba como serão os próximos concursos

Escrito por Anny Malagolini
Por causa do feriado da Proclamação da República desta sábado, 15 de novembro de 2025, alguns apostadores das loterias da Caixa Econômica Federal podem ter dúvida sobre a alteração no calendário de sorteios. Portanto, para quem se perguntou se tem sorteio das loterias hoje a resposta é não.

Os sorteios acontecem às 21h, com exceção da Federal que é às 20h.

Sorteio da loteria hoje e programação de jogos

Neste sábado, 15 de novembro de 2025, não tem sorteio de nenhuma loteria. Porém, no decorrer da próxima semana, de 17 a 22 de novembro, a programação das Loterias Caixa voltam ao normal.

  • Segunda-feira, 17 de novembro: a semana vai começar com a Lotofácil de R$ 12 milhões, Quina, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete.
  • Terça-feira, 18 de novembro: a Mega-Sena volta com premiação de R$ 3,5 milhões.
  • Quarta-feira, 19 de novembro: serão premiadas as dezenas da: loteria Federal, Lotofácil e Super Sete concurso 141.
  • Quinta-feira, 20 de novembro: ocorrem os sorteios da: Quina Dupla Sena, Timemania concurso 1686 e Dia de Sorte.
  • Sexta-feira, 21 de novembro: os apostadores conseguirão faturar na Lotomania, Quina e Super Sete.
  • Sábado, 22 de novembro: as Loterias Caixa realiza o sorteio da Lotofácil, Federal, Quina, Dupla Sena, Timemania, Mega-Sena e Dia de Sorte.

Em casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), dá para registrar apostas para o próximo concurso de cada modalidade.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

