Confira o resultado da Lotomania 2124; prêmio é de R$ 600 mil

O Resultado da Lotomania 2124, que pode pagar prêmio de R$ 600 mil, será divulgado a partir das 20 horas desta sexta-feira, 6 de novembro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 20 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

Resultado da Lotomania 2124

Confira o resultado da Lotomania 2124 a partir das 20h.

Como receber o prêmio da Lotomania?

Para retirar o prêmio da Lotomania 2124 no valor de até R$1.332,78, bata ir até uma casa lotérica ou em uma agência da Caixa. A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências do banco.

Visto que, o apostador premiado tem até 90 dias depois da data do sorteio. Entretanto, caso o acertador não busque o valor, o prêmio vai para o tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fique sempre atento ao seu bilhete premiado para não perder a data!

Probabilidade de ganhar na Lotomania 2124

A probabilidade de acertar os 20 números do resultado da Lotomania 2124 é a mesma para quem errar todos os números: uma em 11,3 mil. Entretanto, de acordo com a Caixa, nas demais faixas de acertos, com menores prêmios, a chance de ganhar aumenta.

primeiramente, a chance de acertar os 20 números ou errar todos é de uma em 11.372.635;

ao passo que para 19 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 352.551;

em seguida, para 18 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 24.235;

ao passo que, para 17 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 2.776;

ainda assim, para 16 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 472;

bem como para 15 números acertados, a chance de ganhar é de uma em 112;

Quando são os sorteios da Lotomania?

Os sorteios da Lotomania são apenas duas vezes por semana: às terças e sextas-feiras, sempre às 20h. Para o jogador que quiser acompanhar o resultado do concurso em tempo real, basta assistir a transmissão por meio das redes sociais da Caixa.

Além disso, você confere a cobertura completa do resultado da Lotomania 2124 e dos demais sorteios aqui no Jornal DCI.