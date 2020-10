O sorteio da Lotomania concurso 2115 será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa e terá transmissão ao vivo pela internet nas redes sociais da Caixa e RedeTv

O prêmio acumulado da Lotomania concurso 2115 , de R$ 3,4 milhões pode sair nesta terça-feira (06). O sorteio acontecerá às 20h no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

As apostas devem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até as 19h.

Como jogar na Lotomania concurso 2115?

Jogar na Lotomania é bem fácil. O volante é composto por 100 números, de 00 até 99, sendo sorteados apenas 20. Contudo, o apostador precisa escolher 50 dezenas para concluir a aposta. Essa escolha pode ser realizada de três maneiras: manual, manual com complemento automático ou Surpresinha – quando o sistema seleciona todos os números.

Todavia para concorrer mais vezes com o mesmo jogo, basta selecionar a opção Teimosinha. Nessa modalidade, é possível apostar em dois, quatro ou oito concursos consecutivos.

Além disso, o jogador também tem a opção de fazer a Aposta-Espelho, quando o sistema seleciona os outros 50 números não marcados na primeira aposta. Há, ainda, uma faixa de prêmio para quem não conseguir acertar nenhum número na aposta.

Os números sorteados no concurso 2114: 04-05-10-13-23-24-25-29-37-40-43-44-46-49-54-56-65-93-98-99.

Quanto custa o jogo da Lotomania concurso 2115?

Diferente de outras modalidades de jogos, na Lotomania o valor da aposta é único e sai por R$2,50. Então não é possível adicionar mais números para aumentar a chance de ser sorteado e ganhar o prêmio. Também não é possível fazer Bolão.

Qual é o valor do prêmio da Lotomania concurso 2115?

O prêmio da Lotomania varia de acordo com o valor arrecadado, correspondendo a 43,35% do total bruto. Dessa forma, são distribuídos uma porcentagem específica para cada categoria, sendo:

45% entre os acertadores da primeira faixa – isto é, dos 20 números sorteados;

16% entre os acertadores da segunda faixa – isto é, de 19 dos 20 números sorteados;

10% entre os acertadores da terceira faixa – isto é, de 18 dos 20 números sorteados;

7% entre os acertadores da quarta faixa – isto é, de 17 dos 20 números sorteados;

7% entre os acertadores da quinta faixa – isto é, de 16 dos 20 números sorteados;

Também 7% entre os acertadores da sexta faixa – isto é, de 15 dos 20 números sorteados;

8% entre os acertadores da sétima faixa – isto é, de nenhum dos 20 números sorteados;

O prêmio da lotomania acumulou?

Quando ninguém acerta a aposta da sétima faixa, de 0 acertos, o valor acumula para o próximo concurso e é destinado para a primeira, de 20 acertos. Entretanto nas outras faixas, o prêmio acumula na devida ordem de cada uma.

Quando são realizados os sorteios?

Os sorteios da Lotomania são mais fáceis de acompanhar, já que acontecem apenas duas vezes por semana: às terças e sextas-feiras.

Desse modo, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como receber o prêmio da aposta premiada?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos, da Lotomania concurso 2115, de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Embora, a partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. Entretanto, se for acima de R$ 10.000,00 serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

Visto que, o prêmio pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio. Entretanto, caso o acertador não busque o valor, o prêmio será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual é a probabilidade de ganhar?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar os 20 números na Lotomania concurso 2115 é a mesma para quem errar todos os números: uma em 11.372.635.

Entretanto faixa com mais chances de acerto é a sexta, de 15 números: uma em 112. Porém, essa faixa é a que paga o menor valor.

primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 11.372.635 para 20 números jogados;

ao passo que para 19 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 352.551 ;

em seguida, para 18 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 24.235 ;

ao passo que, para 17 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 2.776 ;

ainda assim, para 16 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 472 ;

bem como para 15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 112 ;

Já para aqueles que não acertarem nenhum número desse modo, a chance de ganhar é de uma em 11.372.635 ;

Ganhadores em tempo real acesse:

