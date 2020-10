A Lotomania concurso 2117 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 5,3 milhões na terça-feira (10). As apostas podem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h. O sorteio é realizado às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.

O sorteio será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

Ninguém acertou as dezenas do concurso 2116 da Lotomania, da última sexta-feira (9); veja os números: 02-05-07-14-20-23-39-44-48-50-63-64-78-80-81-82-83-90-94-00.

Como apostar na Lotomania concurso 2117?

Na Lotomania concurso 2117, você escolhe 50 números e ganha se acertar 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Ela é simples de apostar e fácil de ganhar. A aposta mínima custa R$ 2,50,

É possível também apostar uma quantidade inferior a 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números (Surpresinha) e/ou repetir o mesmo jogo por 2 ou 4 semanas (Teimosinha).

Os sorteios da Lotomania acontecem duas vezes por semana: às terças e sextas-feiras, a partir das 20h.

Acumulação

Não existindo aposta premiada na 7ª faixa (0 acerto), o prêmio acumula para o concurso subsequente, na 1ª faixa de premiação (20 acertos). Nas demais faixas, o prêmio acumula na respectiva faixa de premiação.

