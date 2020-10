A Lotomania concurso 2120 será‌ ‌sorteada ‌nesta sexta-feira ‌(23)‌ e‌‌ pode ‌pagar‌ ‌um ‌prêmio‌ ‌de‌ ‌R$ 1,3 ‌milhão. As‌ ‌apostas‌‌ ‌‌podem ‌ser‌ ‌feitas ‌nas‌ ‌lotéricas‌ ‌ou‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌no‌ ‌site‌ ‌da‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h.‌ ‌Já o ‌sorteio‌ ‌será realizado ‌a partir das ‌20h‌ ‌no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.‌ ‌

O sorteio será transmitido ao vivo no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

No último concurso, do dia 20, ninguém acertou as dezenas sorteadas; veja os números: 01-04-07-09-12-13-19-23-32-33-43-44-48-64-78-79-82-88-89-91. Confira outros resultados das loterias.

Como apostar na Lotomania de hoje?

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números e ganha se acertar 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Ela é simples de apostar e fácil de ganhar. A aposta mínima custa R$ 2,50,

É possível também apostar uma quantidade inferior a 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números (Surpresinha) e/ou repetir o mesmo jogo por 2 ou 4 semanas (Teimosinha). Os sorteios da Lotomania acontecem duas vezes por semana: às terças e sextas-feiras, a partir das 20h.

Não existindo aposta premiada na 7ª faixa (0 acerto), o prêmio acumula para o concurso subsequente, na 1ª faixa de premiação (20 acertos). Nas demais faixas, o prêmio acumula na respectiva faixa de premiação.

E se ninguém ganhar? O prêmio fica acumulado para o próximo sorteio, com exceção da faixa 0 acertos, que acumula para a de 20 acertos, no próximo sorteio. Para participar, o apostador deve fazer novo jogo.

Chances de ganhar na Lotomania concurso 2120

A chance de se acertar as 20 dezenas da Lotomania, ou nenhuma delas, é de uma em 11.372.635. Já em acertar os 16 números, a chance é de uma em 472.