única aposta, de Horizonte, Ceará, acertou o resultado da Lotomania de hoje, concurso 2121, e ganhou a bolada acumulada de R$ 2,1 milhões. O sorteio foi realizado nesta terça-feira (27) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e RedeTV. As dezenas da Lotomania concurso 2121 são:

00- 02- 14- 20- 23

24- 37- 38- 43- 49

54- 71- 75- 76- 80

87- 90- 93- 94- 98

Entretanto, outras apostas conseguiram marcar com menos acertos: 37 apostas ganharam R$ 6.569 na segunda faixa (19 acertos); 248 apostas conseguiram R$ 875,06 na terceira faixa (18 acertos); 1.273 apostas conquistaram R$ 119,33 na quarta faixa (17 acertos); 5.689 apostas ganharam R$ 26,70 na quinta faixa (16 acertos); e 19.043 apostas da sexta faixa (15 acertos); vão receber R$ 7,97. Na última faixa (zero acertos) nenhuma aposta faturou prêmio.

No próximo sorteio da Lotomania, concurso 2122, que será realizado na sexta-feira (30) o prêmio estimado é de R$ 700 mil. O resultado será anunciado a partir das 20h.

Resultado da Lotomania

O volante da Lotomania é composto por 100 números e apenas 20 são sorteados. Para tentar acertar o resultado da Lotomania, o apostador precisa selecionar 50 dezenas.

A escolha das dezenas pode ser feita pelo próprio jogador, pelo sistema – chamado de Surpresinha – ou até manualmente com complemento do sistema. Além disso, com a Teimosinha é possível concorrer por dois, quatro e oito concursos seguidos. Para tentar acertar o resultado da Lotomania, nesta modalidade também existe a opção de Aposta-Espelho, que é a seleção das 50 dezenas não escolhidas no jogo anterior.

Saiba como receber seu prêmio aqui

Chance de acertar o resultado da Lotomania de hoje

A chance de acertar o resultado da Lotomania de hoje é a mesma que errar todos os números: de uma em 11,3 milhões Nesta modalidade só existe um tipo de aposta e, portanto, não é possível adicionar mais números no jogo.

