A Lotomania concurso 2121 pode pagar o prêmio acumulado de R$ 2,2 milhões nesta terça-feira (27) para o jogo que marcar as 20 dezenas. As apostas devem ser realizadas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa, até às 19h. O sorteio, previsto para às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, será transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

No último concurso 2120 da Lotomania, de sexta-feira (23), as dezenas sorteadas foram: 01-07-09-10-11-15-24-50-51-52-59-60-64-75-77-78-95-98-99-00.

Como apostar na Lotomania?

Na Lotomania , você escolhe 50 números e ganha se acertar 16, 17, 18, 19, 20 ou nenhum número. Ela é simples de apostar e fácil de ganhar. A aposta mínima custa R$ 2,50. É possível também apostar uma quantidade inferior a 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você; não marcar nada e deixar que o sistema escolha todos os números (Surpresinha) e/ou repetir o mesmo jogo por 2 ou 4 semanas (Teimosinha).

Quando são realizados os sorteios da Lotomania?

Os sorteios da Lotomania são mais fáceis de acompanhar, já que acontecem apenas duas vezes por semana: às terças e sextas-feiras. Desse modo, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV.

Como receber o prêmio?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78. Embora, a partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. Visto que, o prêmio pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio, pois, se acertador não buscar, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade de acertar o resultado da Lotomania

Não existindo aposta premiada na 7ª faixa (0 acerto), o prêmio acumula para o concurso subsequente, na 1ª faixa de premiação (20 acertos). Nas demais faixas, o prêmio acumula na respectiva faixa de premiação.

