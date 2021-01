Lotomania 2143: prêmio de R$ 1,7 milhão pode sair hoje (12/01/21)

A Lotomania concurso 2143, desta terça-feira (12), pode pagar o prêmio acumulado em R$ 1,7 milhão. Para se tornar o novo milionário do país, o apostador precisar acertar as 20 dezenas que serão sorteadas às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br). A aposta da Lotomania tem valor único de R$ 2,50 e podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h.

Saiba tudo sobre a Lotomania 2143

Na Lotomania 2143, são sorteados 20 números que entregam o prêmio máximo. O volante da modalidade é composto por 100 números, de 00 até 99 e o apostador precisa escolher 50 dezenas para concluir o jogo.

A escolha dos números podem ser feitas também manualmente com complemento automático ou pela Surpresinha – quando o sistema seleciona todos os números. Para concorrer por dois, quatro ou oito concursos com o mesmo jogo, basta apenas selecionar a opção Teimosinha.

Além disso, o jogador também tem a opção de fazer a aposta-Espelho, quando o sistema seleciona os outros 50 números não marcados na primeira aposta. A Lotomania 2143 tem sorteio às 20h nas terças e sextas-feiras.

Ganha prêmio na Lotomania 2143 quem acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até 0 dezenas.

Probabilidade de acertar o resultado

Na Lotomania 2140=3, a probabilidade de acertar o resultado é de uma em 11,3 milhões, aproximadamente. Essa mesma probabilidade vale para a sétima faixa, de zero acertos. Já nas demais faixas, de menores acertos, consequentemente, essas chances aumenta:

19 números, a chance é de, assim, uma em 352.551;

18 números, a chance é de, assim, uma em 24.235;

17 números, a chance é de, assim, uma em 2.776;

16 números, a chance é de, assim, uma em 472;

15 números, a chance é de, assim, uma em 112;