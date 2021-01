Lotomania 2147 tem prêmio acumulado em R$ 6,3 milhões hoje (26/01/21)

As Loterias Caixa pode fazer mais um milionário na Lotomania concurso 2147 desta terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021. O prêmio da modalidade está acumulado em R$ 6,3 milhões e poderá sair hoje, se algum apostador acertar as 20 dezenas do sorteio.

A partir das 20h, o resultado poderá ser acompanhado, por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da CAIXA. Uma aposta da Lotomania sai por R$ 2,50 e pode ser feita até às 19h em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O globos da sorte ficam localizados no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Saiba tudo sobre a Lotomania

Na Lotomania, são sorteados 20 números que entregam o prêmio máximo. O volante da modalidade é composto por 100 dezenas, de 00 até 99, e o apostador precisa escolher 50 para formar seu jogo.

A escolha dos números pode ser feita também manualmente com complemento automático ou pela Surpresinha – quando o sistema seleciona todos os números. Para concorrer por dois, quatro ou oito concursos com o mesmo jogo, basta apenas selecionar a opção Teimosinha.

Além disso, o jogador também tem a opção de fazer a aposta-Espelho, quando o sistema seleciona os outros 50 números não marcados na primeira aposta. A Lotomania tem sorteio às 20h nas terças e sextas-feiras.

Ganha prêmio na Lotomania o jogador que acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até 0 dezenas.

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado da Lotomania, é de uma em 11,3 milhões, aproximadamente. Essa mesma probabilidade vale para a sétima faixa, de zero acertos.

Já nas demais faixas, de menor acerto, consequentemente, essas chances aumenta: