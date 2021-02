Lotomania 2153 tem prêmio de R$ 4,5 milhões hoje, quarta-feira (17/02)

O prêmio acumulado de R$ 4,5 milhões da Lotomania 2153 pode sair nesta quarta-feira, dia 17. Para levar a bolada e se tornar o mais novo milionário do país, o jogador precisa fazer sua aposta até às 19h, uma antes do sorteio.

Isso pode ser feito tanto em casas lotéricas, quanto no aplicativo ou site Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br). O resultado sai, então, à partir das 20h (horário de Brasília) por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa.

Na Lotomania 2153 é preciso desembolsar o valor único de R$ 2,50 para concorrer ao prêmio.

Como funciona a Lotomania 2153?

Para concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão da Lotomania 2153, é muito simples. Basta escolher 50 das 100 dezenas disponíveis no volante da modalidade. Dá para selecionar manualmente, pelo sistema ou até mesclar as duas maneiras.

Dessas 50 dezenas escolhidas, o apostador precisa acertar as 20 que serão sorteadas no concurso. Com isso, podem ganhar prêmios quem cravar também 19, 18, 17, 16, 15 e 0 números.

Probabilidade de acertar o resultado do concurso 2153

Na Lotomania, concurso 2153, a probabilidade de acertar o resultado é de uma em 11,3 milhões, aproximadamente. Essa mesma probabilidade vale para a sétima faixa, de zero acertos.

Já nas demais faixas, de menores acertos, consequentemente, essas chances aumenta: