Lotomania 2157 sorteia R$ 9,5 milhões nesta terça (02/03)

O prêmio acumulado de R$ 9,5 milhões da Lotomania 2157 será sorteado nesta terça-feira, dia 02, a partir das 20h. Para faturar a bolada, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, no aplicativo ou site das Loterias Caixas (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

As dezenas do concurso serão reveladas ao vivo por meio do canal do Youtube da Caixa e página do Facebook das Loterias Caixa. No último sorteio, o resultado da Lotomania foi: 02 09 14 33 34 36 39 49 50 52 53 54 62 66 74 75 85 92 93 99 .

Apensar de nenhuma aposta ter cravado as dezenas, outros jogadores acertaram parcialmente o resultado e faturaram nas faixas de prêmios menores. De acordo com o detalhamento divulgado, oito apostas marcaram 19 números e ganharam o segundo maior prêmio do concurso, mais de R$ 50,3 mil.

Como jogar na Lotomania?

No volante da Lotomania 2157, o apostador precisa marcar 50 de 100 números (de 00 até 99) para concluir o jogo. Contudo, apenas 20 dezenas são sorteadas e quem acertar todas leva o prêmio máximo. Nesta modalidade existe a opção de fazer a Aposta-Espelho, quando o sistema seleciona os outros 50 números não marcados na primeira aposta.

Quanto custa o jogo da Lotomania?

O jogo da Lotomania 2157 tem o valor único e sai por R$2,50. Não é possível adicionar mais números para aumentar a chance de ganhar o prêmio e nem fazer Bolão.

Qual é o prêmio da Lotomania?

O prêmio da Lotomania 2157 varia de acordo com a quantidade de dezenas acertadas. São distribuídos uma porcentagem específica para cada faixa de premiação, sendo:

45% entre os acertadores da primeira faixa – 20 números marcados;

16% entre os acertadores da segunda faixa – 19 números marcados;

10% entre os acertadores da terceira faixa – 18 números marcados;

7% entre os acertadores da quarta faixa – 17 números marcados;

7% entre os acertadores da quinta faixa -16 números marcados;

7% entre os acertadores da sexta faixa – 15 números marcados;

8% entre os acertadores da sétima faixa – nenhum número marcado;

Quando são realizados os sorteios da Lotomania?

Segundo as Loterias Caixa, os sorteios da Lotomania são realizados duas vezes por semana: às terças e sextas-feiras. O horário previsto para começar, sempre é às 20h (horário de Brasília).

Como receber o prêmio?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Embora, a partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. Entretanto, se for acima de R$ 10.000,00 serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete. Visto que, o prêmio pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio.

Qual é a chance de ganhar na Lotomania?

A chance de ganhar na Lotomania 2157 e acertar os 20 números sorteados é a mesma de errar todos: uma em 11.372.635. Entretanto, mas faixas de prêmios menores, a probabilidade aumenta vai a uma em: 352,551 mil para 19 dezenas; 24,235 mil para 18 dezenas; 2,776 mil para 17 dezenas; 472 para 16 dezenas; e 112 para 15 dezenas.