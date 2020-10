Lotomania desta sexta-feira (16) sai para o Rio Grande do Norte

Sorteio foi realizado às 20h desta sexta-feira (16) e prêmio sorteado foi de R$ R$ 6.546.468,86 . Aposta vencedora é morador(a) da cidade de São Miguel, no Rio Grande do Norte.

O sorteio da Lotomania realizado na noite desta sexta-feira (16) fez um ganhador. Morador da cidade de São Miguel, no Rio Grande do Norte, acertou as 20 combinações e levou o prêmio de R$ 6.546.468,86 . O sorteio foi realizado nesta terça-feira (16) no Espaço Loterias Caixa , em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e RedeTV. Confira a sequência sorteada:

02 -10 -12 -16 -19 -46 -51 -52 -57 -64 -71 -72 -75 -80 -81 -82 -84 -88 -99 – 00

O vencedor da rodada com zero acertos, ou seja, que não teve nenhum número sorteado é da mesma localidade do ganhador do prêmio principal e leva a quantia de R$ 182.323, 40. Outras 12 apostas vencedoras fizeram 19 acertos e levaram, cada uma, a quantia de R$ 30.387,23. Já 129 pessoas tiveram 18 números sorteados e recebem, cada um, R$1.766,70.

A Lotomania tem seu próximo concurso sorteado na terça-feira (20), às 20h e o prêmio estimado é de R$ 500 mil.

Qual era a probabilidade de levar o prêmio máximo da Lotomania?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar os 20 números na Lotomania é a mesma para quem errar todos os números: uma em 11.372.635. Entretanto, nas faixas de menores acertos, como a de 15 números, por exemplo, a chance é de: uma em 112. Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotomania é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) nas lotéricas credenciadas.