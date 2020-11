Ninguém acerta último sorteio da Lotomania e prêmio acumula para R$ 1,6 milhão

O concurso 2122 da Lotomania da última sexta-feira, 30 de outubro, não teve nenhum ganhador no prêmio principal. Com isso, o valor que era de R$ 700 mil subiu para R$ 1,6 e pode sair hoje à noite. As apostas para o novo devem ser feitas até às 19h nas Lotéricas ou pela internet, na Caixa.

Os números sorteados no concurso 2122 foram: 02-14-20-23-24-37-38-43-49-54-71-75-76-80-87-90-93-94-98-00.

Ninguém conseguiu acertar os 20 números para garantir a bolada. No entanto, ainda teve prêmio para quem fez 19, 18, 17, 16 e 15 acertos. Confira:

19 acertos – 3 apostas ganhadoras, R$ 73.045,56

18 acertos – 78 apostas ganhadoras, R$ 1.755,91

17 acertos – 655 apostas ganhadoras, R$ 209,09

16 acertos – 3654 apostas ganhadoras, R$ 37,48

15 acertos – 15497 apostas ganhadoras, R$ 8,83

Valor do jogo

O jogo da Lotomania possui uma tabela única no valor de R$ 2,50. O jogador precisa preencher o volante com 50 números dos 100 disponíveis.

O preenchimento pode ser feito manualmente com complemento no sistema. Se preferir, é possível optar também pelo preenchimento por meio da Surpresinha. Além disso, com a Teimosinha é possível concorrer por dois, quatro e oito concursos seguidos.

Últimos resultados Lotomania

Separamos para você os resultados de cada um dos sorteios realizado ao longo do mês de outubro. Confira:

Lotomania resultados anteriores, concurso 2121 de terça, 27 de outubro (27/10): os números sorteados foram: 02-14-20-23-24-37-38-43-49-54-75-71-76-80-87-90-93-94-98-00

Lotomania resultados anteriores, concurso 2120 de sexta, 23 de outubro (23/10): os números sorteados foram: 00-01-07-09-10-11-15-24-50-51-52-59-60-64-75-77-78-95-98-99

Lotomania resultados anteriores, concurso 2119 de terça, 20 de outubro (20/10): os números sorteados foram: 01-04-07-09-12-13-19-23-32-33-43-44-48-64-78-79-82-88-89-91

Lotomania resultados anteriores, concurso 2118 de sexta, 16 de outubro (16/10): os números sorteados foram: 02-10-12-16-19-46-51-52-57-64-71-72-75-80-81-82-84-88-99-00

Lotomania resultados anteriores, concurso 2117 de terça, 13 de outubro (13/10): os números sorteados foram: 05-22-30-34-35-39-44-49-55-58-68-75-76-78-84-85-88-94-95-96

Lotomania resultados anteriores, concurso 2116 de sexta, 09 de outubro (09/10): os números sorteados foram: 63-14-48-20-39-80-90-05-83-02-50-64-78-07-94-81-44-82-00-23

Lotomania resultados anteriores, concurso 2115 de terça, 06de outubro (06/10): os números sorteados foram: 04-07-08-11-15-17-19-20-24-32-36-41-43-44-46-48-60-76-78-86

Lotomania resultados anteriores, concurso 2114 de sexta, 02 de outubro (02/10): os números sorteados foram: 04-05-10-13-23-24-25-29-37-40-43-44-46-49-54-56-65-93-98-99