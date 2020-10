O resultado do concurso 2121 da Lotomania foi sorteado na última terça (27) às 20h no no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Confira quais foram os números sorteados e o que deve fazer para receber o prêmio da Lotomania.

Resultado do concurso 2121 da Lotomania de ontem

Os números sorteados são:

02-14-20-23-24

37-38-43-49-54

75-71-76-80-87

90-93-94-98-00

Como receber o prêmio da Lotomania?

Depois de conferir o resultado da Lotomania de ontem, confira como fazer a retirada d prêmio. Salguém acertou algumas das faixas de premiação , é possível sacar o prêmios de até R$ 1.332,78 em uma casa lotérica ou em uma agência da Caixa Econômica Federal. Porém, se e o valor do prêmio for maior, só é possível buscar em uma agência da Caixa. Para isso é preciso levar alguns documentos, como: Bilhete premiado

RG

CPF

Para apostas feitas pela internet, é preciso levar o “Código de Resgate” .

Para mais informações sobre o resultado do concurso 2121 da Lotomania de ontem, acesse o site da Loterias Caixa! Continue acompanhando os resultados de loteria no DCI.

