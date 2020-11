Resultado da Lotomania 2126 de hoje [13]; confira os números sorteados

O resultado da Lotoamania 2126 de hoje, 13 de novembro, pode pagar um prêmio de R$ 2,4 milhões. Para levar o prêmio milionário, o apostador precisa acertar as 20 dezenas do resultado da Lotomania. O sorteio será às 20 horas, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores em tempo real da Lotomania

O resultado da Lotomania 2126 os ganhadores da Lotoamania serão divulgados a partir das 20h.

Além disso, acompanhe o sorteio ao vivo no Youtube.

Todos os resultados da Lotomania

Concurso Data Resultado 2125 10 de novembro 49-94-45-83-41-15-02-25-05-09-31-19-59-47-50-55-66-67-52-35 2124 6 de novembro 57-47-19-49-87-99-13-56-29-65-33-91-70-45-82-89-08-75-32-22. 2123 3 de novembro 31 – 70 – 53 – 67 – 65 – 41 – 54 – 73 – 83 – 01 – 15 – 75 – 22 – 81 – 14 – 78 – 71 – 62 – 56 – 06 2122 30 de outubro 02-14-20-23-24-37-38-43-49-54-71-75-76-80-87-90-93-94-98-00. 2121 27 de outubro 02-14-20-23-24-37-38-43-49-54-75-71-76-80-87-90-93-94-98-00 2120 23 de outubro 01-07-09-10-11-15-24-50-51-52-59-60-64-75-77-78-95-98-99-00.

Receber prêmio da Lotomania de hoje

Caso tenha ganhado nas faixas menores da premiação, você pode receber o dinheiro nas lotéricas. Lembrando que o valor limite para receber prêmio nas lotéricas é de R$ 1.332,78.

Por outro lado, os prêmios com valores acima do limite só poderão ser movimentados nas agências da Caixa.

Além disso, o prêmio do Resultado da Lotomania 2126 tem uma data de validade de 90 dias, contadas a partir da data do sorteio. Portanto, fique atento e não esqueça de olhar o seu bilhete.

Quando será o próximo sorteio?

Os sorteios da Lotomania são sempre às terças e sextas-feiras, às 20h. Nesse sentido, o próximo sorteio será dia 17 de novembro.