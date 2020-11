Resultado da Lotomania 2130 de 27/11/20; prêmio é de R$ 6,3 milhões

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O Resultado da Lotomania 2130, que pode pagar prêmio de R$ 6,3 milhões, será divulgado a partir das 20h desta sexta-feira, dia 27 de novembro. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 20 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Ganhadores em tempo real – resultado da Lotomania 2130

Confira o resultado da Lotomania 2130. Os números sorteados foram: 92-99-94-50-16-70-29-84-80-40-00-04-85-66-32-93-57-86-30-48.

Acompanhe a transmissão do sorteio ao vivo no canal da Caixa no Youtube.

Resultados anteriores da Lotomania

Veja o resultado da Lotomania concurso 2129, sorteados na terça-feira, 24 de novembro (24/11). Os números sorteados foram: 16-41-96-05-53-79-58-28-72-36-93-51-57-69-30-49-70-03-68-35.

Confira o resultado da Lotomania concurso 2128, sorteado na sexta-feira, 20 de novembro (20/11). As dezenas sorteadas foram: 66-61-73-35-36-54-25-28-22-20-86-03-08-43-96-44-50-70-06-97.

Confira o resultado da Lotomania concurso 2127, sorteado na terça-feira, 17 de novembro (17/11). As dezenas sorteadas foram: 72-01-37-48-50-75-40-52-53-82-49-96-11-61-12-02-33-29-70-00.

Confira o resultado da Lotomania concurso 2126, sorteado na sexta-feira, 13 de novembro (13/11). As dezenas sorteadas foram: 63-62-97-54-52-09-68-90-04-24-26-55-84-44-91-65-98-46-56-02.

Confira o resultado da Lotomania concurso 2125, sorteado na terça-feira, 10 de novembro (10/11). As dezenas sorteadas foram: 49-94-45-83-41-15-02-25-05-09-31-19-59-47-50-55-66-67-52-35.

Confira mais resultados da Lotomania por aqui.

Como receber o prêmio da Lotomania?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertar o resultado da Lotomania 2130, há duas opções.

Primeiramente, se o seu prêmio for menor que R$ 1.332,78, é bem simples, basta ir até uma lotérica para receber. Caso ganhe mais que este valor, você precisará ir até uma agência da Caixa para receber.

Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. E lembre-se de levar o bilhete premiado junto dos documentos pessoais.

