Veja o resultado da Lotomania 2151 de hoje (9/2/2021)

Nesta terça-feira (09) sairá o resultado da Lotomania 2151 que pode pagar R$ 2,7 milhões . O sorteio será às 20 horas e leva o prêmio milionário o apostador que acertar os números da sorte.

Veja as dezenas da Lotomania 2151:

Resultado do concurso 2150:

46 01 83 59 19

13 54 15 81 16

45 72 82 86 65

61 02 30 75 56

Resultado do concurso 2149:

63 33 42 75 40

68 67 89 24 85

11 57 53 39 47

95 91 93 65 58

Resultado do concurso 2148:

71 32 43 41 83

26 46 24 59 44

69 58 23 03 01

49 80 00 95 84

Resultado do concurso 2147:

64 02 78 87 88

45 24 41 95 76

19 61 36 44 72

46 93 67 62 73

Resultado do concurso 2146:

88 86 01 51 43

67 46 44 49 97

83 55 85 57 38

45 65 42 09 75

Resultado do concurso 2145:

70 98 22 12 73

52 18 68 23 66

34 35 32 08 16

30 28 75 29 82

Resultado do concurso 2144:

13 16 64 29 31

33 47 50 19 83

93 97 22 25 66

35 86 87 11 37

Resultado do concurso 2143:

96 52 63 80 70

66 29 83 41 32

48 58 85 99 16

13 82 50 02 92

Resultado do concurso 2142:

07 87 59 80 81

45 05 79 88 73

40 34 41 35 64

33 32 28 55 72

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Ganhar na Lotomania

A Lotomania é uma modalidade lotérica que custa apenas R$ 2,50. Com o valor, é possível concorrer a sete faixas de premiação. A chance de ganhar na faixa principal é de uma em 11.372.635. Já para ganhar na faixa de prêmio de menor valor a probabilidade é de uma em 112.

A Lotomania é a única modalidade das Loterias Caixa que paga prêmios se o apostador não acertar nenhum dos números sorteados. A probabilidade de conseguir este feito é de uma em 11.372.635.

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem são distribuídos: