Resultado da Lotomania 2156: números de sexta-feira, 26/02/2021

O resultado da Lotomania 2156 pode entregar um mega prêmio de R$ 8 milhões nesta sexta-feira, dia 26 de fevereiro. O sorteio ocorreu às 20 horas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Confira quais foram as dezenas sorteadas: 50 39 34 52 99 49 02 66 36 14 92 53 62 74 93 85 09 75 54 33

Resultado da Lotomania 2156

Resultado do concurso 2155

84 05 99 32 83

74 81 11 40 66

08 55 09 02 26

78 44 13 90 43

Resultado do concurso 2154

99 65 07 60 21

73 83 20 84 12

08 00 59 66 42

11 95 77 34 86

Resultado do concurso 2153

62 66 20 05 63

49 89 73 31 59

40 88 70 30 02

28 14 13 53 80

Resultado do concurso 2152:

09 84 74 76 54

98 71 82 90 02

06 66 50 45 32

88 62 73 27 37

Resultado do concurso 2151:

00 64 11 30 90

53 34 46 27 50

31 96 61 80 83

05 70 04 24 86

Resultado do concurso 2150:

46 01 83 59 19

13 54 15 81 16

45 72 82 86 65

61 02 30 75 56

Resultado do concurso 2149:

63 33 42 75 40

68 67 89 24 85

11 57 53 39 47

95 91 93 65 58

Resultado do concurso 2148:

71 32 43 41 83

26 46 24 59 44

69 58 23 03 01

49 80 00 95 84

Resultado do concurso 2147:

64 02 78 87 88

45 24 41 95 76

19 61 36 44 72

46 93 67 62 73

Resultado do concurso 2146:

88 86 01 51 43

67 46 44 49 97

83 55 85 57 38

45 65 42 09 75

Resultado do concurso 2145:

70 98 22 12 73

52 18 68 23 66

34 35 32 08 16

30 28 75 29 82

Confira mais resultados da Lotomania por aqui.

A gravação do sorteio fica disponível no perfil da Caixa no Youtube.