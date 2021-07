Resultado da Lotomania 2193 de hoje, terça-feira (06/07/21)

A partir das 20h (horário de Brasília) as Loterias Caixa sorteia os números do resultado da Lotomania concurso 2193 de hoje, terça-feira (06). O prêmio está acumulado e o apostador que acertar as 20 dezenas pode ganhar R$ 1,6 milhão.

Resultado da Lotomania 2193

Acompanhe os números do resultado da Lotomania de hoje: 02-04-07-12-17-19-33-40-43-44-46-48-52-63-67-71-72-85-95-96.

Resultados de todos os sorteios de hoje

Prêmio da Lotomania

Os prêmios são pagos para os apostadores que acertam: 20 dezenas, 19 dezenas, 18 dezenas, 17 dezenas, 16 dezenas, 15 dezenas ou nenhuma dezena. Nenhuma faixa paga prêmio fixo, portanto para cada uma as Loterias Caixa destina uma porcentagem.

Os sortudos tem até 90 dias corridos, contados a partir do resultado da Lotomania 2193, para resgatar a quantia.

O saque do prêmio do resultado da Lotomania 2193 pode ser feito em uma agência da Caixa mediante apresentação do RG e CPF. Se o valor for menor que R$ 1.903,98 outra opção é receber em uma casa lotérica credenciada.

Prêmio de apostas online podem ser transferidos para um conta do Mercado Pago. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias contados a partir da apresentação do bilhete em uma agência da Caixa.