Resultado da Lotomania 2315: veja o sorteio de hoje (20/05)

A Lotomania de hoje, dia 20 de maio, pode tornar mais um brasileiro milionário. O resultado da Lotomania 2315 será decidido às 20h e você pode acompanhar a transmissão ao vivo através do YouTube da Caixa Econômica. Nesta matéria, você poderá checar os números premiados e descobrir se ganhou alguma quantia.

Os concursos da Lotomania acontecem sempre nos dias de segunda, quarta e sexta-feira. O prêmio de hoje está acumulado em R$ 7 milhões. O último certame que premiou um sortudo que acertou os 20 números corretamente aconteceu no dia 29 de abril.

Será que vai sair um vencedor em maio? Podemos ter essa resposta ainda hoje.

Veja o resultado da Lotomania 2315

Pegue seu bilhete e confira se já pode passar o fim de semana festejando uma vitória no resultado da Lotomania 2315: em breve.

Premiação da Lotomania

Se você ainda não tem muita familiaridade com a Lotomania, não se preocupe. Para o apostador garantir algum prêmio no concurso, ele deve acertar 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 números.

Curiosamente, quem consegue zerar a cartela, errando todos os palpites, também ganha um prêmio em dinheiro. Isso acontece porque a probabilidade de um jogador acertar 20 numerais ou errar todos eles é igual, de 1 em 11.372.635, e apresentam a mesma dificuldade para quem decide apostar.

Porém a distribuição do prêmio acontece de uma forma diferente para quem acerta e para quem erra: 45% do valor destinado pela Caixa para a premiação vai para quem acerta as 20 dezenas. Já os jogadores que erraram todos os números ganham 8% do montante destinado para a premiação.

Como resgatar o prêmio da Lotomania?

Caso você seja um dos sortudos que garantiu um dos prêmios no resultado da Lotomania 2315, é necessário ficar por dentro de como a Caixa disponibiliza os valores.

Primeiramente, é importante saber que o prazo para os sorteados resgatarem os prêmios é de 90 dias corridos contados a partir do sorteio. As bonificações que vão até R$ 1.903,98 podem ser resgatadas em agências bancárias da Caixa ou nas lotéricas credenciadas. Para valores maiores, o pagamento é feito apenas nas agências da Caixa.

Nos casos onde o prêmio é de R$ 10 mil ou mais, o pagamento acontece no prazo mínimo de dois dias úteis contados a partir da data de apresentação do bilhete. Em alguns casos, os apostadores também podem solicitar a transferência do valor ganho para uma conta do Mercado Pago.

Se você costuma conferir os resultados das loterias, acesse mais informações sobre os outros concursos da Caixa.