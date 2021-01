Resultado da Lotomania de hoje (26/01/2021); veja as dezenas sorteadas

Acumulada há cinco concursos, a Lotomania pode pagar um prêmio estimado em R$ 6,3 milhões para quem acertar os 20 números da faixa principal. O resultado da Lotomania, concurso 2147, sairá às 20h na noite desta terça-feira (26/01), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O prêmio da Lotomania concurso 2147 pode ser resgatado de duas maneiras. Primeiro, caso a quantia seja menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Por outro lado, os valores acima só podem ser movimentados em uma Agência da Caixa.

O ganhador necessita apresentar os documentos de identificação pessoal como RG e CPF e também o bilhete premiado em todos os casos. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

Resultados anteriores da Lotomania

Os números sorteados no resultado da Lotomania 2146 foram: 88 86 01 51 43 67 46 44 49 97 83 55 85 57 38 45 65 42 09 75

As dezenas do resultado da Lotomania 2145 foram: 70 98 22 12 73 52 18 68 23 66 34 35 32 08 16 30 28 75 29 82.

Veja o resultado da Lotomania 2144, sorteado na sexta-feira, 15 de janeiro (15/01). Os números sorteados foram: 13 16 64 29 31 33 47 50 19 83 93 97 22 25 66 35 86 87 11 37.

Veja o resultado da Lotomania 2143, sorteado na terça-feira, 12 de janeiro (12/01). Os números sorteados foram: 96 52 63 80 70 66 29 83 41 32 48 58 85 99 16 13 82 50 02 92.

Veja o resultado da Lotomania 2142, sorteado na sexta-feira, 08 de janeiro (08/01). Os números sorteados foram: 07 87 59 80 81 45 05 79 88 73 40 34 41 35 64 33 32 28 55 72.

As dezenas do resultado da Lotomania 2141, sorteado na terça-feira, 05 de janeiro (05/01) foram: 47 67 52 49 18 25 55 40 64 05 77 95 71 13 45 54 92 16 65 31.

Lotomania

Na Lotomania, são sorteados 20 números que entregam o prêmio máximo. O volante da modalidade é composto por 100 dezenas, de 00 até 99, e o apostador precisa escolher 50 para formar seu jogo.

Ganha prêmio na Lotomania o jogador que acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até 0 dezenas.

Os sorteios ocorrem duas vezes por semana, às terças e sextas-feiras, às 20 horas (horário de Brasília).

Em observância às orientações para prevenção ao novo coronavírus, o acesso do público ao Espaço Loterias CAIXA passou por limitações. Os sorteios são transmitidos ao vivo diariamente pela televisão e pelas redes sociais das Loterias CAIXA (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook e canal CAIXA no Youtube).