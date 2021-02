Resultado da Lotomania concurso 2152 (12/02); veja as dezenas

O resultado da Lotomania concurso 2152 desta sexta-feira (12) sairá a partir das 20 horas. O prêmio está acumulado em R$ 3,8 milhões. Leva a bolada milionária os apostadores que acertarem os números premiados.

Acompanhe o resultado da Lotomania concurso 2152, veja as dezenas sorteadas: 09 – 84 – 74 – 76 – 54 – 98 – 71 – 82 – 90 – 02 – 06 – 66 – 50 – 45 – 32 – 88 – 62 – 73 – 27 – 37

Resultado do concurso 2151:

00 64 11 30 90

53 34 46 27 50

31 96 61 80 83

05 70 04 24 86

Resultado do concurso 2150:

46 01 83 59 19

13 54 15 81 16

45 72 82 86 65

61 02 30 75 56

Resultado do concurso 2149:

63 33 42 75 40

68 67 89 24 85

11 57 53 39 47

95 91 93 65 58

Resultado do concurso 2148:

71 32 43 41 83

26 46 24 59 44

69 58 23 03 01

49 80 00 95 84

Resultado do concurso 2147:

64 02 78 87 88

45 24 41 95 76

19 61 36 44 72

46 93 67 62 73

Resultado do concurso 2146:

88 86 01 51 43

67 46 44 49 97

83 55 85 57 38

45 65 42 09 75

Resultado do concurso 2145:

70 98 22 12 73

52 18 68 23 66

34 35 32 08 16

30 28 75 29 82

Resultado do concurso 2144:

13 16 64 29 31

33 47 50 19 83

93 97 22 25 66

35 86 87 11 37

Resultado do concurso 2143:

96 52 63 80 70

66 29 83 41 32

48 58 85 99 16

13 82 50 02 92

Resultado do concurso 2142:

07 87 59 80 81

45 05 79 88 73

40 34 41 35 64

33 32 28 55 72

Sorteio da Lotomania