Resultado da Lotomania concurso 2162 de hoje, 19/03/2021

O resultado da Lotomania concurso 2162 de hoje , sexta-feira (19/03/2020), que pode pagar prêmio de R$ 500 mil, será divulgado hoje, a partir das 20 horas. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 5 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Confira o resultado da Lotomania, concurso 2162:

Ganhadores em tempo real do resultado da Lotomania 2162

O rateio do resultado da Lotomania 2162 pode ser acompanhado também em Loterias Caixa. Ganha prêmios no jogo de hoje os apostadores que acertarem 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas.

Além disso, a Lotomania é a única loteria que paga prêmios mesmo sem acertar nenhum número. Do prêmio bruto do jogo, 8% são destinados ao vencedores da faixa com nenhum acerto.

Resultados anteriores

Resultado do concurso 2160

79 40 56 62 42

09 31 41 37 15

25 34 74 35 64

01 65 48 69 24

Resultado do concurso 2159 31 11 34 52 18 76 56 16 40 42 83 29 89 30 22 00 72 28 12 01 Resultado do concurso 2158 73 22 99 96 26 68 38 44 45 00 06 61 07 21 05 04 91 09 83 27 Resultado do concurso 2157 96 72 21 17 62 88 48 34 08 19 91 30 20 04 95 60 79 41 00 10 Resultado do concurso 2156 50 39 34 52 99 49 02 66 36 14 92 53 62 74 93 85 09 75 54 33

Resultado do concurso 2155

84 05 99 32 83

74 81 11 40 66

08 55 09 02 26

78 44 13 90 43

Resultado do concurso 2154

99 65 07 60 21

73 83 20 84 12

08 00 59 66 42

11 95 77 34 86

Resultado do concurso 2153

62 66 20 05 63

49 89 73 31 59

40 88 70 30 02

28 14 13 53 80

Resultado do concurso 2152:

09 84 74 76 54

98 71 82 90 02

06 66 50 45 32

88 62 73 27 37

Resultado do concurso 2151:

00 64 11 30 90

53 34 46 27 50

31 96 61 80 83

05 70 04 24 86

Resultado do concurso 2150:

46 01 83 59 19

13 54 15 81 16

45 72 82 86 65

61 02 30 75 56

Como receber o prêmio?

Há duas formas de receber o prêmio, para quem acertar o resultado da Lotomania 2161 de hoje. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

