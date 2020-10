Nenhum jogador acertou o resultado da Lotomania de ontem (20) e o prêmio acumulou para R$ 1,3 milhão. O sorteio do concurso 2119 foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa e RedeTV.

Confira a sequência sorteada: 01-04-07-09-12-13-19-23-32-33-43-44-48-64-78-79-82-88-89-91.

O próximo sorteio da Lotomania, com prêmio estimado em R$ 1,3 milhão , acontece na próxima sexta-feira (23), às 20h. As apostas podem ser feitas até às 19h através das casas lotéricas ou pela internet.

Como acertar o próximo resultado da Lotomania?

O volante da Lotomania é composto por 100 números e apenas 20 são sorteados. Para tentar acertar o resultado da Lotomania, o apostador precisa selecionar 50 dezenas.

A escolha das dezenas pode ser feita pelo próprio jogador, pelo sistema – chamado de Surpresinha – ou até manualmente com complemento do sistema. Além disso, com a Teimosinha é possível concorrer por dois, quatro e oito concursos seguidos.

Quais são as chances de ganhar na Lotomania?

Na Lotomania não é possível acrescentar mais números na cartela para ter mais chances de ganhar em alguma faixa de premiação.

Nesta modalidade, a aposta é única e sai por R$ 2,50.

A probabilidade de acertar os 20 números do resultado da Lotomania é a mesma para quem errar todas as dezenas é de uma em 11,3 milhões, de acordo com a Caixa. Nesta modalidade só existe um tipo de aposta e, portanto, não é possível adicionar mais números no jogo.

