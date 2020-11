Única aposta, de São Paulo capital, acertou o resultado da Lotomania de ontem (03), concurso 2123, e ganhou prêmio acumulado em R$ 1,4 milhão. O sorteio foi realizado no Espaço loterias Caixa em São Paulo às 20h (horário de Brasília).

Os números do resultado da Lotomania de ontem foram:

01 06 14 15 22

31 41 53 54 56

62 65 67 70 71

73 75 78 81 83

O próximo sorteio da Lotomania concurso 2124, previsto para sexta-feira (06) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 600 mil. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2,50.

Como receber o prêmio da Lotomania?

Se o apostador conseguiu acertar o resultado da Lotomania de ontem, pode resgatar o prêmio de até R$1.332,78 em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa. A partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa.

Contudo, se o apostador tiver registrado o jogo por meio do site da Loterias Caixa, será necessário levar o “Código de Resgate” nas lotéricas ou agências da Caixa. Só assim o jogador conseguirá receber o valor do prêmio.

Visto que, o prêmio pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio. Entretanto, caso o acertador não busque o valor, o prêmio será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a probabilidade de acertar o resultado da Lotomania de ontem?

A probabilidade de acertar os 20 números do resultado da Lotomania de ontem é a mesma para quem errar todos os números: uma em 11, 3 milhões. Já nas faixas prêmios menores, as chances aumentam: para acertar 19 números, é de uma em 352,5 mil; para acertar 18 números, é de uma em 24,2 mil; para 17 números, a chance é de uma em 2,7 mil; para 16 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 472; para 15 números, a chance é de uma em 112.

