De acordo com a Loterias Caixa, nenhuma apostas acertou o resultado da Lotomania de ontem (13), concurso 2126 , e o prêmio estimado em R$ 2,4 milhões acumulou. O sorteio foi transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa.

Os números sorteados no resultado da Lotomania de ontem foram: 02 04 09 24 26 44 46 52 54 55 56 62 63 65 68 84 90 91 97 98.

O próximo sorteio da Lotomania concurso 2127, previsto para a próxima terça-feira (17), tem o prêmio estimado em R$ 3,3 milhões. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2,50.

Como acertar o próximo resultado da Lotomania?

O volante da Lotomania é composto por 100 números e apenas 20 são sorteados. Para tentar acertar o resultado da Lotomania, o apostador precisa selecionar 50 dezenas.

As apostas podem ser feitas em casa lotéricas ou no site Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

A escolha das dezenas pode ser feita pelo próprio jogador, pelo sistema – chamado de Surpresinha – ou até manualmente com complemento do sistema. Além disso, com a Teimosinha é possível concorrer por dois, quatro e oito concursos seguidos.

Quais são as chances de ganhar na Lotomania?

A chance de acertar o resultado da Lotomania é a mesma que errar todos os números: de uma em 11,3 milhões. Na Lotomania não é possível acrescentar mais números na cartela para ter mais chances de ganhar em alguma faixa de premiação.

A probabilidade de acertar os 20 números do resultado da Lotomania é a mesma para quem errar todas as dezenas é de uma em 11,3 milhões, de acordo com a Caixa. Nesta modalidade só existe um tipo de aposta e, portanto, não é possível adicionar mais números no jogo.