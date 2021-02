Resultado da Lotomania de ontem (02), concurso 2149: veja os números

Sem acertador do resultado da Lotomania de ontem (02), concurso 2149, o prêmio acumulou. O valor da faixa principal para quem acertasse as 20 dezenas era de R$ 500 mil, mas aumentou para R$ 1,5 milhão.

Qual foi o resultado da Lotomania de ontem?

O resultado da Lotomania de ontem foi: 11 24 33 39 40 42 47 53 57 58 63 65 67 68 75 85 89 91 93 95. Algumas apostas acertaram parcialmente o resultado e marcaram nas faixas menores.

19 acertos – 8 apostas ganhadoras, R$ 30.339,82;

18 acertos – 98 apostas ganhadoras, R$ 1.547,95;

17 acertos – 874 apostas ganhadoras, R$ 173,56;

16 acertos – 5.122 apostas ganhadoras, R$ 29,61;

15 acertos – 24.535 apostas ganhadoras, R$ 6,18;

0 acertos – Não houve acertador;

Chance de acertar o resultado da Lotomania de ontem

A chance de acertar o resultado da Lotomania é a mesma que errar todos os números: de uma em 11,3 milhões. Nesta modalidade não é possível acrescentar mais números na cartela para ter mais chances de ganhar em alguma faixa de premiação.

Quando é o próximo sorteio da Lotomania?

O próximo sorteio da Lotomania, concurso 2150, está previsto para a próxima sexta-feira (05) e tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. A aposta simples de cinco números sai por R$ 2 e pode ser feita em lotéricas, aplicativo ou site das Loterias Caixa (http://www.loteriasonline.caixa.gov.br).

O evento, realizado no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, será transmitido ao vivo por meio do canal do YpuTube da Caixa e página do Facebook das Loterias Caixa.