Confira resultado da Lotomania concurso 2116 de terça (06/10)

O Resultado da Lotomania concurso 2116 que pode pagar prêmio de R$ 3,4 milhões, será divulgado a partir das 20 horas desta terça-feira (06). Para levar a bolada, o apostador deve acertar as dezenas, de acordo com as Loterias Caixa.

Apostas – Resultado da Lotomania concurso 2116

Desse modo, o preço da aposta é único e custa apenas R$ 2,50.

Sorteios

Os sorteios ocorrem às terças-feiras e às sextas-feiras, às 20h.

Recebimento de prêmios

É possível receber o prêmio da Lotomania concurso 2116 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

Caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa.

Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Premiação – Resultado da Lotomania concurso 2116

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem são distribuídos:

– 45% entre os acertadores dos 20 números sorteados – 1ª faixa;

– 16% entre os acertadores de 19 dos 20 números sorteados – 2ª faixa;

– 10% entre os acertadores de 18 dos 20 números sorteados – 3ª faixa;

– 7% entre os acertadores de 17 dos 20 números sorteados – 4ª faixa;

– 7% entre os acertadores de 16 dos 20 números sorteados – 5ª faixa;

– 7% entre os acertadores de 15 dos 20 números sorteados – 6ª faixa;

– 8% entre os acertadores de nenhum dos 20 números sorteados – 7ª faixa;

Acumulação – Resultado da Lotomania concurso 2116

Por fim, não existindo aposta premiada na 7ª faixa (0 acerto). O prêmio da Lotomania é acumulado para o concurso seguinte, desse modo na 1ª faixa de premiação (20 acertos).

Nas demais faixas, o prêmio acumula na respectiva faixa de premiação.

** Todos os resultados divulgados nesta página são fornecidos pela Caixa Econômica Federal, única responsável pelos sorteios. A atualização dos resultados é automatizada via Loterias Caixa.