Resultado da Lotomania: veja os números do prêmio de R$ 6,3 milhões

A Loterias Caixa sorteou, na noite desta sexta-feira (16), o concurso 2118 da Lotomania. Com valor estimado em R$ 6,3 milhões, o prêmio está acumulado . O sorteio aconteceu na noite desta sexta-feira (16), às 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Confira a sequência sorteada:

Resultado da Lotomania: 02 -10 -12 -16 -19 -46 -51 -52 -57 -64 -71 -72 -75 -80 -81 -82 -84 -88 -99 – 00

Como jogar na Lotomania?

O volante do resultado da Lotomania é composto por 100 números, de 00 até 99, sendo sorteados apenas 20. O apostador precisa escolher 50 dezenas para concluir a aposta.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa escolha pode ser realizada de três maneiras: manual, manual com complemento automático ou Surpresinha – quando o sistema seleciona todos os números.

Diferente de outras modalidades de jogos, na Lotomania o valor da aposta é único e sai por R$2,50. Então não é possível adicionar mais números para aumentar a chance de ser sorteado e ganhar o prêmio. Também não existe a opção de Bolão na Lotomania.

Qual era a probabilidade de levar o prêmio?

Nessa modalidade, a probabilidade de acertar os 20 números na Lotomania é a mesma para quem errar todos os números: uma em 11.372.635. Entretanto, nas faixas de menores acertos, como a de 15 números, por exemplo, a chance é de : uma em 112.

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotomania de ontem, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) nas lotéricas credenciadas.