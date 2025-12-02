Mega, Lotofácil e loterias hoje podem pagar 63 milhões nesta terça

Mega, Lotofácil e loterias hoje podem pagar 63 milhões nesta terça

As Loterias da Caixa começam a semana com prêmio milionário. Nesta segunda-feira, 24 de novembro de 2025, tem extração da Lotofácil, Quina e demais modalidade a partir das 21h (De Brasília), e os prêmios passam dos R$ 24 milhões.

Leia também: Prêmio da Mega da Virada tem imposto?

Quais loterias correm hoje

Hoje, terça-feira, de acordo com o cronograma oficial das Caixa Econômica Federal para as loterias, está prevista extração para as seguintes modalidades:

Dia de Sorte: o próximo concurso pode pagar R$ 150 mil ao apostador que acertar os 7 números sorteados. Extração ocorre às 21h.

Timemania: o próximo concurso da loteria pode pagar até R$ 56,5 milhões para quem acertar os 7 números. Sorteio marcado para as 21h.

Quina: o próximo concurso pode pagar R$ 3,5 milhões para a aposta que acertar os 5 números sorteados. Extração às 21h.

Mega-Sena: o próximo concurso pode pagar R$ 3,2 milhões para quem acertar as 6 dezenas. Sorteio previsto para as 21h.

Juntas, essas loterias podem pagar R$ 63.350.000,00.

Como apostar nas loterias hoje

Apostar nas loterias hoje é simples, rápido e pode ser feito sem sair de casa. As modalidades da Caixa estão disponíveis todos os dias para quem quer testar a sorte no concurso do dia. A procura aumenta em semanas de prêmios acumulados, e muitos usuários recorrem ao celular para fazer o jogo de última hora.

O sorteio acontece às 21h e as apostas podem ser feitas até às 20h30.

Nas lotéricas, o processo é o tradicional: preencher o volante, escolher os números e pagar. É a opção preferida de quem gosta de conferir tudo pessoalmente e ainda pedir ajuda ao atendente.

O site oficial das Loterias Caixa e o aplicativo oficial permitem apostar a qualquer hora. Basta fazer login com CPF, montar o jogo e confirmar o pagamento. O recurso é popular entre quem aposta com frequência e não quer enfrentar fila.